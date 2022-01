OL – Mercato : un autre Montpelliérain que Savanier visé, le dossier Slimani relancé

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : La question de la semaine

Lancé dans un sprint final un peu fou en cette fin de Mercato, l'OL – qui va se doter de nouvelles liquidités avec la vente de Bruno Guimarães à Newcastle – cherche un milieu de terrain pour remplacer le Brésilien (Giovani Lo Celso?) mais ce n'est pas le seul mouvement susceptible d'intervenir dans la Capitale des Gaules.

Mollet (MHSC) nouvelle piste au milieu ?

Peter Bosz ayant réclamé un renfort dans les couloirs, Romain Faivre (Stade Brestois, 23 ans) devrait débarquer également sur la base d'un transfert estimé entre 16 et 18 M€ bonus inclus. L'ancien Monégasque n'est pas le seul offensif dragué par Lyon. Si la piste Téji Savanier est compliquée, le Progrès croit savoir que l'OL regarde aussi pour un deuxième joueur de Montpellier : Florent Mollet (30 ans), en fin de contrat en juin 2023 et plus abordable financièrement.

Une piste dans le Golfe pour Slimani

Dans le sens des départs, Lyon cherche aussi une solution pour se séparer d'Islam Slimani six mois avant la fin de son contrat. Si l'Algérien, qui dispose d'un gros contrat à l'OL, a refusé de retourner au Sporting Lisbonne (D1 portugaise), une nouvelle option est apparue ces dernières heures. En quête d'un remplaçant à Bafétimbi Gomis, le club saoudien d'Al Hilal se serait renseigné selon Foot Foot Mercato. Pour l'heure, la formation entraînée par Leonardo Jardim n'a toutefois pas fait d'offre.