OL - Mercato : un banni de l'hiver ouvre la porte à un retour

Parti cet hiver pour tenter de se relancer après une année difficile à l'OL, Romain Faivre (24 ans) a retrouvé le sourire du côté du FC Lorient. Sous contrat jusqu'en juin 2026 dans un club qui l'a recruté pour 15 M€ en janvier 2022, l'ex-Brestois n'a pas forcément tiré un trait sur la Capitale des Gaules même s'il ne veut pas penser à demain.

« M'imposer à Lyon? Pourquoi pas ! »

« J’essaye de faire abstraction de tout ce qu'il va se passer cet été. Je suis bien ici, je veux finir la saison du mieux possible, faire de grosses performances pour justement redorer mon image, et reprendre de la confiance, gagner des matchs et se faire plaisir. M’imposer à Lyon ? Pourquoi pas ! », a lancé Romain Faivre à Ouest-France.

Même s'il est plutôt bien chez les Merlus actuellement et qu'il reconnaît qu'il ne « sait pas de quoi le destin est fait », le joueur formé à Monaco pense qu'il sera difficile pour lui de poursuivre à Lorient : « Je suis en prêt sec, donc normalement, c’est impossible de rester. Il faudra prendre des décisions cet été, et l’avenir nous le dira ».

Pour résumer A la relance au FC Lorient depuis la fin du mois de janvier, Romain Faivre (24 ans) est ouvert à tout pour son avenir... Y compris à l'idée de se refaire une place à l'OL où il était en échec depuis son arrivée en janvier 2022.

Alexandre Corboz

Rédacteur