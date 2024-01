OL - Mercato : un buteur bien connu de l'OM et du RC Lens arrive à Lyon !

Zapping But! Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

C'est la bombe de ce mardi soir. Et elle signée Hugo Guillemet. D'après le journaliste de L'Équipe, l'Olympique Lyonnais devrait recruter l'attaquant de La Gantoise, Gift Orban. Un accord aurait été trouvé entre le club rhodanien et le club belge pour un transfert d'environ 13 millions d'euros.

L'OL avait de la concurrence dans ce dossier

Courtisé en début de mercato hivernal par l'Olympique de Marseille et par le RC Lens et le LOSC l'été dernier, l'attaquant nigérian devrait signer dans les prochains jours un contrat de quatre ans et demi en faveur de l'actuel 16e de Ligue 1. Plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga, dont Tottenham, Fulham et l'Eintracht Francfort, étaient également sur les tablettes de Gift Orban. Après Malick Fofana, c'est donc un deuxième joueur de La Gantoise qui devrait débarquer à l'OL cet hiver.

info @lequipe

Gros coup pour l’OL qui va faire signer Gift Orban (La Gantoise) pour environ 13M€. L’attaquant nigérian de 21 ans devrait voyager ce mercredi à Lyon. Il va s’engager jusqu’en 2028. https://t.co/dr5Gbsyna6 — hugo (@hugoguillemet) January 16, 2024

Podcast Men's Up Life