OL - Mercato : un buteur racé échappe à Bosz, Rudi Garcia retrouve un poste en France !

Les supporters de l’OL n’ont pas oublié Rudi Garcia. Et pour cause, l’ancien entraîneur de l’OM a quitté le club rhodanien avec pertes et fracas à l’intersaison en réglant ses comptes avec Juninho. Le geste a manqué de classe mais n’a pas surpris les supporters de l’OM, déjà habitués à ce genre d’agissement.

Pour autant, Garcia reste un technicien de qualité qui sait aussi très bien se vendre. La preuve, Mohamed Toubache-Ter assure que l’intéressé « pourrait devenir consultant sur Amazon pour suivre la Ligue 1 et notamment Peter Bosz. » Rien n’est fait mais connaissant la faculté de Garcia à savoir se placer, on peut d’ores et déjà estimer que le poste l’attend pour la reprise.

En parallèle, l’OL pourrait avoir perdu un attaquant ciblé de longue date au mercato : Andrea Belotti (27 ans). Selon Nicolo Schira, le récent champion d’Europe avec l’Italie devrait accepter une offre de prolongation du Torino jusqu’en 2025 avec un salaire de 3,2 millions d’euros par an. Sa décision sera divulguée dans les prochains jours mais l’OL ne pourra jamais s’aligner sur ce tarif.

Rudi Garcia pourrait devenir Consultant @PrimeVideoFR pour suivre la @Ligue1UberEats & notamment Peter Bosz.



PS: dsl pr la chute de mon tweet, c’était totalement gratuit. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 27, 2021