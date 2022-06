OL – Mercato : un cador européen bondit sur une piste des Gones !

Zapping But! Football Club OL - Peter Bosz est-il toujours l'homme de la situation à l'OL ?

Avec l’arrivé, en tant qu’actionnaire majoritaire, de John Textor, l’OL va disposer une jolie enveloppe pour recruter lors du mercato estival. Après l’arrivée de Lacazette et de Riou, les dirigeants lyonnais ne veulent pas s’arrêter en si bon chemin et d’autres joueurs sont convoités. Alors que les Gones ont trouvé un accord pour l’arrivée d’une nouvelle recrue, un cador européen tente de saboter cette opération.

Fabrizio Romano a annoncé que Manchester United essaie de recruter le défenseur latéral néerlandais Tyrell Malacia. Alors que ce dernier a déjà un accord verbal avec l’OL, pour une arrivée cet été, les Red Devils négocient directement avec le club de Feyenoord pour trouver un accord sur le transfert.-

À noter que Malacia possède les mêmes agents que le milieu de terrain néerlandais du FC Barcelone Frankie de Jong, qui est aussi une cible de Manchester United.

