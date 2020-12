Des semaines, et même des mois, qu'il est annoncé au FC Barcelone. Sans pour autant signer quoi que ce soit. On parle ici du buteur néerlandais de l'OL, Memphis Depay, libre de tout contrat dans quelques mois et qui suscite la convoitise. Ce matin, deux titres de la presse européenne, l'Espagnol Mundo Deportivo et l'Italien Tuttosport, l'affirment haut et fort : la Juventus Turin fera tout son possible pour arracher le joueur au club catalan.

Toujours selon El Mundo Deportivo, la Vielle Dame aurait déjà manifesté son intérêt à Depay. Et voudrait vite profiter des problèmes économiques du FC Barcelone pour le faire venir. Dès le mercato d'hiver, le club lyonnais touchant au moins quelques millions d'euros ? Réponse, sans doute, dans les toutes prochaines semaines.