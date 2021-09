OL – Mercato : un cadre de Peter Bosz évoque son avenir

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Si on en parle peu, l'OL a aussi son dossier de prolongation sensible à gérer. Patron de la défense des Gones depuis quelques années, Jason Denayer n'a toujours pas rempilé à Lyon et sera libre de discuter avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain.

Présent en conférence de presse, l'international belge s'est pourtant voulu rassurant sur sa volonté première : « Je suis super bien au club, j'aimerais prolonger. Il y a des négociations en cours qui prennent du temps mais cela ne me perturbe pas », a assuré l'ancien joueur de Manchester City, du Celtic Glasgow et de Galatasaray.

Selon certaines indiscrétions, Denayer serait un peu trop gourmand pour les dirigeants de l'OL qui hésitent à céder ses exigences...

