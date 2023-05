OL - Mercato : Textor tente sa chance avec un champion d’Italie

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Malgré tout, sa vitesse exceptionnelle et sa percussion peuvent faire du bien à l’OL, qui ne compte que Barcola et Jeffinho en véritables ailiers.

Ainsi, pour tenter de se renforcer, l’Olympique Lyonnais serait sur la piste de Hirving Lozano, l’ailier du Napol selon le média mexicain El Debate. Avec 3 buts et 3 passes décisives en 32 matchs de Serie A cette saison, le Mexicain est loin d’être indiscutable dans l’équipe championne d’Italie cette saison, et ne défraie pas vraiment la chronique.

Pour résumer

La rumeur n’a pas vraiment enflé pour le moment et Hirving Lozano est pour l’instant un joueur du SSC Napoli. Même s’il ne lui reste qu’un an de contrat, Lozano avait tout de même été acheté 45 millions par Naples à l’époque, et nul doute que les Italiens voudront récupérer la monnaie de leur pièce.