OL – Mercato : un Champion du Monde argentin offert sur un plateau à Textor

Si le FC Lorient a offert 12 M€ pour recruter définitivement Romain Faivre, auteur de cinq mois réussis en Bretagne, il n'est pas certain que l'OL se décident à vendre l'ancien Brestois aux Merlus. Surtout que la concurrence commence à se réveiller et à faire des offres alléchantes.

D'après Foot Mercato, le FC Séville (vainqueur de la Ligue Europa et qualifié pour la Ligue des Champions) est aussi prêt à dégainer pour Faivre et serait prêt à lâcher 8 M€ plus son latéral droit international argentin Gonzalo Montiel pour récupérer le joueur formé à Monaco.

Montiel chaud pour venir à l'OL !

Champion du Monde cet hiver au Qatar et auteur du dernier tir au but de la séance face aux Bleus, Montiel (26 ans) serait chaud à l'idée de rejoindre son compatriote Nicolas Tagliafico dans la Capitale des Gaules, lui qui avait déjà été courtisé par l'OL à son arrivée en Europe en 2021.

Un deal gagnant-gagnant pour Lyon alors que les Gones ont prévu de recruter un latéral droit à mettre en concurrence avec le prometteur Saël Kumbedi et ne comptaient pas spécialement sur Romain Faivre. Laurent Blanc, qui est toujours en quête d'expérience, ne devrait pas rester insensible au profil de Gonzalo Montiel.

