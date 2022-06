OL - Mercato : un champion du monde passe sa visite médicale aujourd’hui !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

L’échec dans le dossier Moussa Sissoko (qui file vers le FC Nantes) pourrait déjà être oublié à l’OL. Sur les traces du milieu de Watford, au même titre que l’AS Monaco, le club rhodanien a avancé ses pions avec Corentin Tolisso. Et pas qu’un peu !

Selon RMC Sport, si la visite médicale organisée ce jeudi se déroule sans problème, le milieu de terrain de 27 ans portera de nouveau le maillot lyonnais la saison prochaine. Non conservé par le Bayern Munich, le champion du monde 2018 est libre de signer où il veut.

Depuis quelques semaines, Tolisso il observait ce qu’il se passait à l’OL et entendait les appels du pied de ses amis Anthony Lopes et Alexandre Lacazette. Corentin Tolisso a pris le temps de sa réflexion et devrait alimenter l’opération retour de l’ADN lyonnais ces prochaines heures.

🗣💬 "Tchouaméni se rapproche du niveau des titulaires mais les autres... Un mec comme Tolisso, s'il retrouve du temps jeu, très vite il va retrouver l'équipe de France"



🇫🇷 Jérôme Rothen voit Tolisso revenir en Bleus dès qu'il sera en forme. pic.twitter.com/mBgPzk2jic — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 15, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur

