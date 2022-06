OL - Mercato : un chèque inattendu pourrait aussi tomber d'Autriche !

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

L’OL va voir une belle somme d’argent arriver avec le nouvel actionnaire majoritaire John Textor. Les Lyonnais vont pouvoir investir cet argent pour se renforcer lors du mercato estival et ainsi étoffer l’effectif. En plus de cela, les Gones pourraient voir une bonne nouvelle et un chèque inattendu venir d'Autriche !

Présent à Salzbourg depuis deux ans, et son départ de l’OL, Oumar Solet attire la convoitise de nombreuses équipes d’Europe. Cet été, le défenseur pourrait partir pour une somme comprise entre 12 et 15 millions d’euros qui pourraient rapporter un joli chèque à l’OL, qui possède 15% sur une éventuelle plus-value. Pour rappel, Solet avait été recruté par Salzbourg pour 4,5 millions d’euros.

Des clubs de Bundesliga et de Serie A sont intéressés !https://t.co/nVkc3vNzi9 — Foot Mercato (@footmercato) June 23, 2022

