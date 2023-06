OL - Mercato : une version améliorée de Cherki débarque au Real Madrid

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Apprécié par son entraîneur Laurent Blanc, Rayan Cherki auteur d’une bonne saison avec l’OL, clôture celle-ci avec cinq buts et six passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui constitue sa meilleure saison. Régulièrement, dans le flot des rumeurs qui l'envoient au PSG, à Newcastle ou à Manchester United, on retrouve le nom du Real Madrid. Un rêve pour Rayan Cherki, fan de Zinédine Zidane depuis l'enfance... Mais un rêve qui semble bien lointain pour le natif de Lyon alors que la Maison Blanche semble avoir trouvé mieux pour cet été.

Le Real Madrid a préféré s'offrir Bellingham plutôt que Cherki

En effet, le Real Madrid va débourser plus de 100 M€ pour s'attacher les services du milieu offensif anglais Jude Bellingham (19 ans)... qui se trouve être le seul joueur de moins de 20 ans plus décisif que Rayan Cherki, cette saison. S'il veut un jour rejoindre le Real, l'international Espoirs a encore un peu de chemin à faire, notamment au niveau statistiques. Un constat qui semble rejoindre celui de son coach Laurent Blanc ...