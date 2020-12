OL – Mercato : Un club de Ligue des champions à l'affût pour Reine-Adelaïde ?

Difficile de savoir où se situe l'avenir de Jeff Reine-Adelaïde pour le moment... L'ancien angevin est prêté par l'OL à l'OGC Nice, qui dispose d'une option d'achat, de l'ordre de 25 M€, pour s'attacher définitivement ses services.

Séville lorgne aussi Thauvin et Draxler

Mais le milieu de terrain vit un début de saison poussif, à l'image des Aiglons. Il n »a toujours pas fait trembler les filets et ne totalise qu'une passe décisive en 8 matches, toutes compétitions confondues. A 22 ans, le joueur garde tout de même une belle côte en France et à l'étranger. Le Stade Rennais avait tenté de l'enrôler l'été dernier et selon Estadio Deportivo, au cas où Nice déciderait de ne pas lever son option d'achat, le FC Séville pourrait Positionner. Florian Thauvin (OM) et Julian Draxler (PSG) seraient aussi sur les tablettes du club andalou.