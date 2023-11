OL - Mercato : un club de MLS prêt à foncer sur Lacazette !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Selon Le Progrès, la direction de l’OL envisage sérieusement de se séparer d’ Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso. La raison est toute simple : Lyon ne veut plus de deux joueurs au rendement discutable payés une fortune, à savoir 5,4 M€/an (Lacazette, sous contrat jusqu’en 2025) et 4,8 M€/an (Tolisso, sous contrat jusqu’en 2027). Si des équipes se manifestent pour les recruter en janvier prochain, la porte est grande ouverte.

Los Angeles Galaxy s'intéresse à lui

L'Arabie Saoudite est une destination qui a été évoquée hier soir par Nabil Djellit, de France Football. Selon Relevo, Lacazette a aussi une touche en MLS. Los Angeles Galaxy pense à lui. La franchise californienne aurait même fait de l'ancien Gunner sa priorité, après avoir abandonné la piste Alvaro Morata (Atlético), pas intéressé par une expérience en MLS. A suivre...

Los Ángeles Galaxy buscan un delantero para enero.



Consideraron seriamente a Álvaro Morata pero el español no tiene intención de abandonar el Atlético a mitad de temporada.



Ahora las atenciones se han centrado en Alexandre Lacazette, del Olympique Lyon.



Es uno de los… pic.twitter.com/XlMngPuxuf — Matteo Moretto (@MatteMoretto) November 27, 2023

