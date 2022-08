OL - Mercato : un club de Premier League prêt à chiper Aouar au Bétis !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

Houssem Aouar est l’un des Lyonnais les plus convoités lors du mercato estival. Le milieu offensif des Gones pourrait donc quitter son club formateur cet été. En Europe, plusieurs clubs s’intéressent à lui et le Real Bétis est proche de le recruter. Cependant, ce transfert ne progresse pas depuis plusieurs jours et un club anglais pourrait sauter sur l’occasion.

Priorité de Leicester !

Selon les informations de Foot Mercato, Houssem Aouar est vu comme la priorité de Leicester, en cas de départ de James Maddison. En rejoignant l’Angleterre, le milieu offensif lyonnais disputerait une compétition européenne la saison prochaine.