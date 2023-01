OL - Mercato : un club de Premier League prêt à faire une belle offre pour un indésirable ?

En fin de contrat en juin prochain, Moussa Dembélé pourrait bien quitter l'OL même s’il ne serait pas opposé à continuer l'aventure avec les Gones, « À aucun moment, j’ai dit que je ne voulais pas prolonger, j’ai dit que je voulais prendre mon temps pour prendre une décision réfléchie en fin de saison. », avait-il déclaré après un match face à la presse en octobre dernier. Victime de l’arrivée d’Alexandre Lacazette, Moussa Dembélé ne joue plus trop avec Lyon même depuis le départ de Peter Bosz. Une situation particulière pour le joueur qui était pourtant en forme la saison passée avec notamment 21 buts à son compteur en Ligue 1.

Selon les informations de Foot Mercato, Everton qui a besoin d’un attaquant serait très intéressé par le profil de l’attaquant de 26 ans. Les dirigeants des Toffes réfléchiraient à formuler une offre à l’OL pour acheter les 6 derniers mois de contrat de Moussa Dembélé. Après l’échec du dossier de l’attaquant lorientais, Dango Ouattara, le club anglais pourrait proposer un joli chèque pour signer le buteur des Gones, affaire à suivre.

🔴🔵 Moussa Dembélé has 9 goal involvements in his last 11 games (7G, 2A) 📈@OL | #UEL pic.twitter.com/wFbKZh6M4k