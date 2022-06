OL - Mercato : un contrat à vie à Lyon, Anthony Lopes ne dit pas non

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

Présent en conférence de presse pour évoquer sa nouvelle prolongation de contrat à l'OL, jusqu'en juin 2025, Anthony Lopes (31 ans) a reconnu avoir plus que jamais en tête l'idée de faire toute sa carrière en club.

a fait savoir, sourire en coin, l'international portugais.

Lancé dans la course pour dépasser le mythique Yves Chauveau (490 matchs avec l'OL alors qu'il en est à 419, série en cours) qu'il a d'ailleurs rencontré avant de prolonger, le natif de Givors s'est mis en tête d'aller chercher quelques records :

« Je n'ai jamais caché cette ambition. Avoir trois années de contrat en plus, cela va me permettre d'aller chercher pas mal de légendes du club. C'est un objectif à moyen et long terme ».