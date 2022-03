OL – Mercato : un contrat proposé à David Neres ?

Zapping But! Football Club Le retour de Lacazette à l'OL est-il possible ?

L'info est signée FootMercato : l'OL penserait à David Neres (Shakhtar) pour sa fin de saison. Déjà pisté l'été dernier, l'ailier brésilien (25 ans) est autorisé depuis ce lundi, officiellement, à s'engager provisoirement dans le club de son choix jusqu'au 30 juin 2022, comme tous les joueurs étrangers évoluant en Ukraine.

« Selon nos informations, les Gones songent à plusieurs noms, notamment à David Neres, croit savoir FootMercato. L'ailier brésilien de 25 ans, qui a débarqué il y a quelques semaines seulement en provenance de l'Ajax Amsterdam, n'a pas disputé le moindre match officiel avec le Shakhtar Donetsk. Il a dû effectuer un incroyable périple de 700 km en bus pour fuir l'Ukraine et ainsi rejoindre Bucarest, où il a pu repartir au Brésil avec ses proches. La possibilité de rallier l'Europe pour retrouver du temps de jeu serait une belle opportunité pour l'international brésilien (7 sélections - 1 but), qui n'a plus joué depuis le 22 décembre avec l'Ajax. » Selon le média, aucun contact n'a toutefois été engagé à cette heure...

Pour résumer L'info est signée FootMercato : l'OL penserait à David Neres (Shakhtar) pour sa fin de saison. Déjà pisté l'été dernier, l'ailier brésilien (25 ans) est autorisé depuis ce lundi, officiellement, à s'engager provisoirement dans le club de son choix jusqu'au 30 juin 2022, comme tous les joueurs étrangers évoluant en Ukraine.

Laurent HESS

Rédacteur