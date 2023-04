OL - Mercato : un courtisan jette finalement l'éponge pour Aouar

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Le directeur sportif des tenants de l'Europa League a déclaré à Kicker : "Nous devons sentir la conviction qu'un joueur veut absolument venir chez nous. Il y a un moment où il faut dire stop. Alors, nous disons stop. Nous n'avons pas eu le sentiment de trouver une solution qui nous corresponde". Trop exigeant financièrement, Aouar, ou tout simplement pas motivé à l'idée de jouer en Allemagne ? Toujours est-il qu'il devrait mettre le cap sur le sud de l'Europe en juin !

La fiche de Houssem Aouar

Houssem Aouar will not join Eintracht on free transfer. Decision has been made, as director Krösche confirms: “This deal won’t happen”. 🚨🔴 #transfers



AS Roma, pushing to sign Aouar as free agent after five-year deal offered. Betis have also approached the player weeks ago. pic.twitter.com/kEIPhj1ig5