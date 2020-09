OL - Mercato : un départ annoncé a provoqué une émeute dans le vestiaire

Rudi Garcia ne sait pas encore quelle équipe il pourra aligner cette saison. Et pour cause, la grande braderie bat son plein à l’OL. Bertrand Traoré fait partie de ce gros coup de balai estival et serait proche de rejoindre Aston Villa contre un chèque d’environ 18 millions d’euros. L’ailier burkinabé est d’ailleurs attendu à Birmingham dans la journée pour y signer son futur contrat. Ce départ a créé une certaine cohue dans le vestiaire des Gones... en raison de son maillot !

Tout le monde veut le n°10 de Traoré !

« La bataille fait rage dans le vestiaire entre plusieurs Lyonnais pour savoir qui va récupérer son numéro de maillot, explique Foot Mercato. Il faut dire que l'international burkinabé portait depuis son arrivée entre Saône et Rhône il y a trois ans l'un des numéros les plus convoités, à savoir le n°10. Reste désormais à savoir qui remportera la mise. » Memphis Depay, s’il ne rejoint pas le FC Barcelone, pourrait sans doute en hériter.