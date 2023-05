OL - Mercato : un départ de poids s’accélère, plusieurs dossiers alléchants freinés par Textor ?

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

L’OL devra dorénavant faire sans Jean-Michel Aulas et l’absence de son président historique se fait déjà sentir en interne. Selon L’Équipe, la mise en avant de Joh Textor n’a en rien aidé le club rhodanien à accélérer les dossiers stratégiques en coulisses. Notamment en vue du prochain mercato. Bruno Cheyrou, qui avait travaillé sur l’apport d’un latéral droit de métier, des défenseurs centraux et un milieu pour le prochain mercato, attend d’en apprendre plus sur son avenir.

Giuly proche d’un départ

« Il s’était même rendu récemment en Espagne et au Portugal pour discuter et avancer sur des pistes. Tout cela est enterré », avance le quotidien sportif. Si, dans le staff, Claudio Caçapa a signé récemment pour une année supplémentaire, Ludovic Giuly devrait quitter le navire à la fin de la saison. L’entraîneur des attaquants serait lassé par la situation depuis de longues semaines... et ce ne serait pas directement lié au départ d’Aulas.

