OL - Mercato : un départ imprévu en attaque, bonne pioche pour le FC Nantes ?

Parti disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2022 avec le Zimbabwe, Tino Kadewere va bientôt faire son retour à l'Olympique Lyonnais puisque sa sélection nationale a terminé dernière du groupe C.

Mais alors que l'OL voudrait le conserver et lui donner plus de temps de jeu lors de la deuxième partie de saison, trois clubs de Ligue 1 et plusieurs écuries étrangères se seraient positionnés pour obtenir un prêt de six mois de l'attaquant zimbabwéen, selon les informations de Foot Mercato.

La bonne pioche pour le FC Nantes ?

Si les noms des formations sur le coup n'ont pas filtré, on peut imaginer que le FC Nantes pourrait se mettre sur le coup afin de remplacer Renaud Emond. « La bonne pioche de l'hiver pour le FC Nantes, c'est Tino Kadewere, conseille Emmanuel Merceron sur Twitter. Le prêt avec option d’achat serait une bonne idée, mais ça peut être très cher... Mao y a t-il pensé ? »

