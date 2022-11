OL - Mercato : un départ inattendu acté dès cet hiver ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Le sujet pourrait vite devenir d'actualité. Non pas pour des raisons footballistiques, mais bien contractuelles. En effet, Houssem Aouar n'a toujours pas prolongé avec l'OL et sera donc libre de s'engager ou bon lui semble dans quelques semaines. Certes, des discussions ont eu lieu et auront encore lieu avec ses dirigeants mais rien ne semble avancer.

L'OL, dans ces conditions, pourrait être tenté de récupérer une petite somme d'argent dès cet hiver, voir même d'échanger le milieu de terrain, en dépit de la volonté de Laurent Blanc de le faire jouer.

Deux clubs italiens sont déjà venus aux renseignements : le Milan AC et la Roma. D’après Il Romanista, relayé par olympiuqetetlyonnais, le club de la Louve serait même disposé à vite travailler sur un échange avec Rick Karsdorp, courtisé par l'OM, et dont José Mourinho, l'entraîneur du club italien, ne veut plus entendre parler. Peu probable, tout de même, que l'OL se contente d'un tel deal. A suivre.