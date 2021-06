OL - Mercato : un départ inattendu en perspective ?

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lundi soir, et nous l'avons raté sur notre site, le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, était I'invité hier de l'émission du site olympiqueetlyonnais, Tant qu'il y aura des Gones. L'occasion, pour lui, de faire un long point mercato et d'évoquer, entre autres, la situation de son défenseur belge, Jason Denayer, qui sera en fin de contrat au mois de juin 2022. "On discute avec lui. Le fait de ne pas être en Ligue des Champions, ça l'a un peu...Il ne faut pas s'inquiéter. On va discuter à son retour de l'Euro."

Visiblement, le Boss de l'OL devrait s'inquiéter. Car si l'on en croit les informations de la RTBF, Denayer a des envies d'ailleurs et réfléchit bien à un départ durant l'intersaison. A suivre.