OL - Mercato : un départ vers la Ligue 2 va rapporter trois millions d'euros !

En attendant le sort de Castello Lukeba, suivi de très près par le RB Leipzig, l'OL va se séparer d'un autre défenseur central. Prêté avec succès la saison passée au SC Bastia (28 matchs, 1 but), Abdoulaye Ndiaye devrait rejoindre l'ESTAC Troyes selon Foot Mercato. Le joueur formé à l'AS Dakar Sacré-Cœur aurait tapé dans l'œil de Pep Guardiola, la tête d'affiche de City Group dans lequel figure le club aubois.

Quelques millions pour Textor

Alors que les discussions se poursuivent entre les différentes parties, le transfert serait en bonne voie et rapporterait un peu plus de 3 millions d'euros à Lyon. Un moindre mal pour le propriétaire John Textor et ses finances, toujours surveillés de près par la DNCG. Entré en jeu 30 minutes face à Manchester United en match amical mercredi, Ndiaye devrait donc quitter le navire rhodanien, peut-être dès ce vendredi.

