OL - Mercato : un deuxième départ officialisé, polémique autour de Perri et Adryelson !

Après Tino Kadewere, prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat au FC Nantes, l'Olympique Lyonnais a enregistré ce vendredi soir un deuxième départ cet hiver. C'est celui de Jeffinho, qui retourne à Botafogo sous la forme d'un prêt. "L’attaquant Jeffinho est de retour à Botafogo ! La négociation, fruit de la culture collaborative entre les clubs faisant partie d’Eagle Football Holdings, a vu le retour du joueur de 24 ans prêté par l’Olympique Lyonnais jusqu’à fin 2024. Jeffinho reprendra sa carrière au Glorioso le 7 janvier, date de la re-présentation du groupe pour la saison 2024. L’attaquant portera à nouveau le numéro 47. Félicitations, Jeffinho !", a annoncé le club brésilien dans un communiqué.

É REAL! ⭐🔥



Jeffinho está de volta ao Glorioso! Bem-vindo a sua casa, meu garoto! ☑️ pic.twitter.com/35VycNpc9j — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 5, 2024

Les montants des transferts de Perri et Adryelson font polémique !

Dans le rayon des arrivées, celles de Lucas Perri et Adryelson ont été officialisés ce vendredi par l'OL. Les deux Brésiliens ont rejoint les Gones en provenance de Botafogo contre respectivement 3,250 millions d'euros et 3,580 millions d'euros auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert. Des montants faibles entre deux clubs partenaires qui ne manquent de faire polémique, Lucas Perri et Adryelson étant tous deux valorisés à 8 millions d'euros par Transfermarkt.

🚨 Lucas Perri et Adryelson s’engagent avec l’OL jusqu’en 2028 🔴🔵



ℹ Toutes les informations ici ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2024

