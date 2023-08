OL : un ex chouchou de l’OM ou un ancien du FC Nantes pour boucler le Mercato ?

Zapping But! Football Club OL : Aulas est-il le meilleur président de l'histoire du foot français ?

Les supporters de l’OM connaissent Mady Camara. Durant deux été successifs, leurs dirigeants ont placé leurs pions pour récupérer le milieu défensif de l’Olympiakos. Prêté à l’AS Rome l’an passé, le solide milieu de terrain guinéen n’a finalement jamais pu répondre favorablement aux avances du club phocéen. Un autre Olympique pourrait avoir plus de réussite dans ce dossier. Selon Foot Mercato, l’OL a en effet son plan B dans le cas d’échec avec la priorité Guido Rodriguez.

Camara entre 8 et 10 M€ à l'OL ?

Pour l’heure, le club rhodanien doit faire face à une sacrée résistance de la part du Betis Séville qui ne veut pas laisser filer son joueur. Devant la fermeté du club espagnol, plusieurs rendez-vous téléphoniques auraient déjà eu lieu, à la demande des Gones. Du côté de l’Olympiakos, on pourrait se contenter d’une somme oscillant entre 8 et 10 M€ vu que le contrat du joueur se termine en juin 2024. Un autre candidat se nommerait Batista Mendy, qui a l'avantage de coûter moins cher et de pouvoir dépanner en défense centrale.

🚨 🇬🇳🇫🇷 : #mercatoOL

▪️ l'OL fait tout pour boucler le gros coup Guido Rodriguez. Mais le Betis ne lâche rien et veut le prolonger.

▪️ réflexion sur un plan B. Contact téléphonique récent entre l'OL et Mady Camara (prêté à la Roma l'an passé). Joueur apprécié par Laurent Blanc,… pic.twitter.com/HQhFWVF3R2 — Sébastien Denis (@sebnonda) August 25, 2023

