OL – Mercato : un ex défenseur du PSG aurait été sondé (et ce n'est pas Mamadou Sakho)

L'Olympique Lyonnais ne compte pas s'arrêter à Lucas Paqueta (ex-Milan AC). Si jusqu'à présent, c'était surtout le chantier offensif qui concentrait l'attention du directeur sportif Juninho, il n'est pas non plus totalement exclu que les Gones cherchent à se renforcer derrière. Encore plus si Joachim Andersen, pisté par le Torino, venait à plier bagage. Mais il n'y a pas que dans l'axe que Lyon se renseigne sur les bonnes affaires possibles.

Aurier pas franchement tenté par un retour en France

A droite de la défense, Léo Dubois est aujourd'hui un peu seul. Rafael et Kenny Tete partis, l'international tricolore doit aujourd'hui composer avec des doublures de bricolage (Jean Lucas, Sinaly Diomandé) mais une surprise n'est pas totalement à exclure sur ce poste de recrutement.

En effet, selon Foot Mercato, l'OL a récemment sondé Tottenham sur la situation de … Serge Aurier (27 ans). Barré par Matt Doherty (ex-Wolverhampton), l'Ivoirien a récemment vu ses perspectives de temps de jeu réduite. Malgré tout, l'ancien joueur du PSG n'a pas une grande envie de revenir en France, lui qui est également courtisé par le Milan AC. D'après le site internet, les Spurs réclament 20 M€ pour libérer Aurier.