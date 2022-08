OL - Mercato : un géant turc pousse pour Dembélé, dont le nom revient chez un grand club anglais

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : le club insiste pour Lucien Agoumé

Alexandre Lacazette rentré au bercail, Moussa Dembélé a non seulement perdu son brassard de capitaine mais aussi sa place de titulaire à l'OL. Malgré cela, l'attaquant de 26 ans n'aurait pas l'intention de quitter Lyon cet été. Il voudrait aller au bout de son contrat, qui se termine en juin 2023, pour pouvoir signer où bon lui semble. Et tant pis pour les Gones, qui auraient reçu des dizaines de propositions pour lui selon L'Equipe et pouvaient espérer en retirer entre 15 et 20 M€.

Mais peut-être que certaines offres pourraient inciter Dembélé à revoir sa position. Par exemple, Fenerbahçe serait prêt à lui offrir un pont d'or, selon la presse turque. Mais les Canaris ne voudraient pas aller au-delà des 12 M€ en indemnité de transfert. Plus prestigieux, Manchester United pourrait se positionner pour lui. En quête d'un attaquant en cas de départ de Cristiano Ronaldo, le club anglais se souvient qu'il était très chaud pour récupérer Dembélé au moment de son départ du Celtic en 2018. Les supporters des Red Devils poussent pour le voir sous le maillot rouge. Si le géant déjà en crise après sa défaite contre Brighton (1-2) à Old Trafford dimanche lui fait des avances, sans doute que Dembélé ne pourrait pas résister !