OL - Mercato : Barcola affole déjà l'Europe

C'est donc logiquement que l'international Espoirs français commence à être courtisé sur le marché des transferts. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, de nombreux clubs européens suivraient de près le joueur de 20 ans, sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club rhodanien. Liverpool ferait notamment partie des clubs intéressés.

Many European clubs are tracking OL talented winger Bradley Barcola, born in 2002. Understand Liverpool are among teams monitoring his development with their scouts but the race is open. 🔴🇫🇷 #LFC



Barcola has 7 goals and 4 assist with OL first team this season. pic.twitter.com/8CGZqYjZg2