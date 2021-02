OL – Mercato : un gros chèque bonus en approche pour Jean-Michel Aulas ?

Zapping But! Football Club OL : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Tandis que le football français traverse une crise tout juste calmée par l'acquisition des droits télé jusqu'à la fin de la saison par Canal Plus, certains clubs peuvent tout de même voir l'avenir arriver sereinement. L'OL est en première ligne dans ce dossier.

La gestion de Jean-Michel Aulas, les performances sportives et les actifs du club font que l'OL pourrait passer l'orage mieux que beaucoup d'autres. Et ce d'autant plus que grâce ) un certain Nabil Fekir, une belle opportunité de voir de l'argent rentrer devrait se présenter.

Fekir est convoité, un bonus pour l'OL ?

« Nabil Fekir est transféré pour un montant de 19,75 M€ auquel pourront s’ajouter des incentives pour un montant de 10 M€ maximum et un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert », annonçait le communiqué de l'OL au moment de son départ en juillet 2019.

Ces 20% pourraient représenter un joli pactole si les informations du moment se confirment. Estadio Deportivo, ce samedi, annonce en effet qu'une flopée de clubs seraient disposés à passer à l'action pour recruter Fekir. Valence, Naples, l'Atlético, l'Inter Milan ou le Real Madrid seraient sur la trace du champion du monde, au même titre que la Chine et le Qatar. De quoi laisser augurer une belle bascule financière ?