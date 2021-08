OL - Mercato : un gros chèque offert sur un plateau par le Real Madrid ?

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L’OL va devoir rattraper le temps perdu demain face à Clermont (13h). Peter Bosz le sait et n’a pas hésité à secouer ses joueurs suite à la gifle enregistrée à Angers dimanche (0-3). Pour ce faire, l’entraîneur des Gones a poussé une gueulante qui a porté ses fruits dès mercredi à l’entraînement... où plusieurs joueurs sont enfin rentrés dans les clous.

« L’entraînement de mercredi a été intense. On a vu 20 minutes d’échauffement, et là où certains s’amusaient à jouer avec les caméras, à faire des petits gri-gri ou souriaient, il n’y avait cette fois pas un bruit, a détaillé le correspondant de RMC Sport à Lyon Edward Jay. Des messages sont passés. On a vu des mines, comme celle de Rayan Cherki ou d’Houssem Aouar, vraiment concentrées. »

L’information est de taille au sujet du dernier joueur de l’OL cité... qui pourrait avoir une incidence notable sur la dernière ligne droite du mercato lyonnais. Son départ pourrait s’accélérer. Selon le Daily Mirror, Bosz a fait savoir à ses dirigeants qu’il ne s’y opposerait pas. Dans la foulée, on apprend que l’arrivée de Martin Odegaard à Arsenal pourrait aider Tottenham dans le dossier Aouar. En effet, les Gunners étaient un des prétendants du milieu de terrain de l’OL, mais avec le recrutement du Norvégien, ils ne seraient plus dans la course. Lyon attend un gros chèque pour son crack de 23 ans.