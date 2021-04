OL – Mercato : un gros chèque se profile en provenance d'Angleterre

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Recrue la plus chère de l'histoire du club (24 M€+bonus), Joachim Andersen (24 ans) a fait un flop du côté de l'OL. Rudi Garcia ne comptant plus sur son défenseur scandinave, l'intéressé est donc parti se relancer en prêt du côté de Fulham. Une franche réussite car, malgré la saison compliquée des Cottagers, Joachim Andersen, lui, marque les esprits.

Une bataille Fulham – Tottenham pour Andersen ?

Si l'on en croit le média anglais The Athletic, il est possible que l'aventure d'Andersen se poursuive Outre-Manche. En cas de maintien, Fulham aimerait conserver le défenseur prêté par l'OL. Le club londonien sera en concurrence directe avec l'un de ses voisins : Tottenham. Dans les deux cas, on envisagerait un transfert définitif.

Du côté de l'OL, on a visiblement déjà fait le deuil de Joachim Andersen. Cette semaine, lors de la conférence de presse de prolongation de Marcelo, Juninho a ouvert en grand la porte aux clubs anglais pour Joachim Andersen. Le directeur sportif lyonnais souhaite promouvoir les jeunes du cru, à commencer par Abdoulaye Ndiaye (18 ans) qui a fait sa première apparition dans le groupe samedi à Lens.