OL - Mercato : un gros club va s'attaquer à Gusto, les Gones pas en position de force !

Alors que ce mercato hivernal devait être celui de la rédemption pour l'OL, se pourrait-il qu'il soit un facteur d'aggravation de sa crise ? L'arrivée de John Textor devait permettre à Laurent Blanc de remodeler son effectif, de laisser partir les joueurs "malheureux" (comme il les a qualifiés hier en conférence de presse) et d'en recruter qui soient plus en phase avec ses principes de jeu. Au lieu de quoi, à en croire L'Equipe, c'est un jeune très prometteur qui pourrait prendre la porte !

Ce jeune, c'est Malo Gusto. Le latéral de 20 ans serait dans le viseur de Chelsea, qui aurait l'intention de passer à l'attaque avant la fin du marché hivernal. Les Blues ont prouvé depuis le 1er janvier qu'ils avaient les moyens de leurs ambitions puisqu'ils n'ont pas hésité à mettre 100 M€ pour arracher l'Ukrainien Mykhailo Moudrik d'Onetsk) à la convoitise d'Arsenal. L'Equipe estime qu'une grosse offre pourrait inciter Lyon à vendre Gusto. Parce qu'il ne reste plus qu'un an et demi de contrat au joueur, ce qui ne place pas son club en position de force pour le retenir. Mais aussi parce que John Textor aurait assuré en privé que les grosses offres seraient étudiées...