OL - Mercato : un Ibrahimovic bis dans le viseur ?

Le 17 septembre 2002, l'OL, qui entamait sa domination sur le football français, était surpris sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam (1-2) par un jeune inconnu suédois, Zlatan Ibrahimovic, auteur ce jour-là d'un doublé. Le géant a ensuite réalisé une brillante carrière, passant par les plus grands clubs européens. Eh bien, 21 ans plus tard, les Gones pourraient recruter l'un des successeurs d'Ibra.

En effet, selon Fabrizio Romano, ils seraient sur le point de finaliser l'arrivée d'Amin Sarr (21 ans), qui évolue à Heerenveen. Sarr est suédois comme Ibrahimovic, a joué à Malmö comme lui et est parti aux Pays-Bas, également comme lui. Il a aussi un grand gabarit et est très habile techniquement. Romano assure que la transaction tournerait aux alentours de 12-13 M€ et que le joueur s'est déjà mis contractuellement avec les Gones. Sarr peut jouer aussi bien en pointe que sur les ailes.

Excl: Olympique Lyon are closing in on deal to sign Amin Sarr from Heerenveen as new striker on permanent move. 🚨🔴🔵 #OL



Talks are at final stages on €12/13m fee as sources in France confirm. Personal terms almost agreed. pic.twitter.com/jwPE94eLbU