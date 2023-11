OL - Mercato : un jeune crack de Ligue 1 dans le viseur

Lancé dans une nouvelle approche au Mercato sous la direction de Matthieu Louis-Jean, l’OL va essayer de se placer sur les plus grands prospects du moment. Si l’on en croit Foot Mercato, les Gones suivent d’ailleurs de très près la Coupe du Monde U17 et plus précisément l’équipe du Maroc où évolue Mohamed Hamony.

En fin de contrat aspirant au Havre en juin prochain, le milieu offensif de 17 ans plait à Lyon même si la bataille s’annonce féroce avec des clubs comme l’Ajax Amsterdam, le Borussia Dortmund ou encore le VfB Stuttgart, tous prêts à lancer l’assaut.

En difficulté sportive cette saison, l’OL va pouvoir tester son attractivité dans ce dossier très concurrentiel…

◉ Several clubs are monitoring Le Havre's left winger Mohammed Zine El Âbidine Hamony (2006) as he’s performing at great level in FIFA U-17 WC 👀



◉ L'OL, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Stuttgart have sent their scouts to track ‼️



