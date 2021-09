OL - Mercato : un jeune du club encense Marcelo et compte bien mettre la pression à Boateng !

Zapping But! Football Club OL : les 10 plus grosses ventes des Gones

Cenk Ozkaçar veut du temps de jeu à l’OL. Le défenseur central turc de 20 ans, arrivé dans le Rhône en 2020 en provenance d’Altay alors en D2 Turque a été prêté cette saison à l’OH Louvain, en Belgique. L’objectif ? Obtenir du temps de jeu. Chose pour l’instant faite puisqu’il a été titulaire à toutes les rencontres de son équipe en championnat. «J'ai l'impression d'avoir pris une bonne décision pour ma carrière. C'était un bon début. Mon père dit toujours : "ce qui compte, c'est la fin du film, pas le début". Le début de cette saison est bon, mais je dois continuer de la même manière jusqu'à la fin. Plus je joue de matches et plus je fais d'efforts sur le terrain, plus ce sera une force pour moi à mon retour à Lyon. Cela me fera me sentir mieux. Tout va bien pour l’instant» - a déclaré le joueur à l’agence de presse turque DHA avant de se projeter sur son retour à l’OL. «À Lyon, je ne suis pas entré dans un système où on attendait de moi une performance parfaite immédiatement. Ils m'ont expliqué pourquoi mon contrat de cinq ans est de cinq ans. Comme objectif, ils m'ont dit que je serais en mesure de m'attendre à une performance sérieuse dans ma troisième ou quatrième année. »

Ozkaçar prêt à concurrencer ses mentors ?

L’international Espoir turc (2 sélections) reste pour autant positif malgré son peu de temps de jeu à l’OL la saison passée. Le joueur s’est notamment satisfait d’avoir appris aux cotés de Jason Denayer ou Marcelo mais également face à des attaquants comme Memphis Depay « Pour la première année, je n'ai eu que 10 minutes contre Monaco en coupe. Cela a semblé être une année perdue pour tout le monde, ou pour les médias sportifs. Peut-être que oui. Moi, je ne crois pas. Parce que, pendant le temps passé là-bas, j'ai fait beaucoup de travail sur le terrain et en dehors afin de m'améliorer. Avec Marcelo et Denayer, qui peuvent être parmi les meilleurs défenseurs là-bas. Pouvoir m'entraîner avec des attaquants tels que Depay, Kadewere et Toko Ekambi pendant un an m'a permis de m'améliorer. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour améliorer mes techniques défensives et pour maximiser ma connaissance de la position et ma capacité de positionnement lors de l'entraînement contre eux» - a-t-il lâché.

Des rêves de Premier League

Le défenseur central se verrait bien évoluer un jour en Premier League même s’il ne ferme pas la porte à rester quelques années à Lyon. «Mon objectif a toujours été de jouer en Europe. Je veux jouer en Premier League. Je pense que ce sera mieux pour ma carrière d'être dans l'équipe la plus proche de mon jeu. C'est mon rêve. Je ne change pas d'objectif. Je ne veux pas m'enfermer dans le rêve de la Premier League. Peut-être que je peux faire une bonne saison et continuer à Lyon pendant de nombreuses années. Je suis ouvert à tout type de projet et à toute ligue en Espagne, Italie. Un coach avec un bon projet, proche de mon propre style de jeu, adapté à mon style de jeu. Et ce sera mieux pour moi de travailler sur des projets. Je fais un tel plan pour ma carrière». L’ambition, Ozkaçar semble ne pas en manquer, reste à savoir si ses performances vont convaincre les dirigeants lyonnais pour les années à venir.

Cenk Özkacar: 'Lyon'dan teklif gelince, Türkiye'deki teklifleri rafa kaldırdık. Lyon'a güçlü bir şekilde dönmek istiyorum. Süper Lig'de en ciddi teklif Trabzonspor'dan gelmişti.' (DHA) pic.twitter.com/9eT9kbbflf — Sabah Spor (@sabahspor1) September 21, 2021