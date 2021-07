OL – Mercato : un joli chèque va tomber pour un flop de Juninho... mais Peter Bosz grimace!

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Entré en jeu en fin de rencontre, Jean Lucas ne figurait pas dans l'équipe alignée par Peter Bosz pour le match amical de l'OL face au FC Porto ce samedi soir au Portugal, et la raison est simple : d'après L'Equipe, le milieu brésilien est en instance de départ.

Prêté à Brest l'hiver dernier, Lucas va rebondir à l'AS Monaco. « Le Brésilien de 23 ans, déjà d'accord avec l'ASM comme nous l'avions indiqué, va être vendu dans les prochaines heures et Bosz a donc préféré choisir un joueur assuré d'être toujours à l'OL dans une semaine... », indique L'Equipe, sur son site. Avant d'ajouter : « C'est un coup dur pour le technicien néerlandais, qui ne veut plus de Thiago Mendes (pas convoqué ce week-end) mais qui comptait beaucoup sur le jeune milieu de terrain recruté par Juninho à Flamengo il y a deux ans. Les dirigeants lyonnais devraient récupérer un peu plus de 11M€ dans ce transfert. »