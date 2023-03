OL - Mercato : un joueur du FC Barcelone pour oublier Malo Gusto ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Depuis son transfert à Barcelone à l'été 2020, un an seulement après qu'il ait percé à l'Ajax Amsterdam, Sergino Dest va de galère en galère. Après une première saison pas convaincante chez les Blaugranas, il a ciré le banc lors de la deuxième avant d'être prêté à l'AC Milan, où les choses ne se passent guère mieux. En juin, il retournera en Catalogne, où il sait que Xavi ne compte pas sur lui. Mais Lyon pourrait lui offrir un rebond inespéré.

Blanc veut des joueurs expérimentés, Dest en est un

Selon le compte Twitter 90 Minutes, l'Olympique Lyonnais serait intéressé par Dest. Les Gones verront Gusto Malo s'envoler définitivement pour Chelsea et ils seraient à la recherche d'un latéral droit un peu plus expérimentés que les jeunes qui jouent actuellement afin de combler Laurent Blanc. L'Américain vaudrait 12 M€ aujourd'hui selon Transfermarkt et, surtout, le Barça ne fera pas obstacle à un départ.