OL – Mercato : un joueur tout fier d'avoir snobé le Bayern Munich

Cet été, le cas Melvin Bard (20 ans) était l'un des grands enjeux du Mercato de l'Olympique Lyonnais. Courtisé par le Bayern Munich et tenté par un départ, le latéral gauche a finalement prolongé son contrat avec les Gones jusqu'en juin 2024. Une victoire pour le club rhodanien qui s'était fait chiper quelques promesses ces dernières saisons (Kalulu, Geubbels, Gaspar).

« C'était l'OL et que l'OL »

Dans un entretien au site officiel de l'OL, le jeune gaucher est revenu sur l'épisode... assurant ne pas avoir songé à quitter la Capitale des Gaules d'où il est originaire : « C’est sûr que quand on a des clubs comme le Bayern qui s’intéressent à nous cela fait plaisir. Mais mon choix a toujours été le même dans ma tête. C’était l’OL et que l’OL. J’ai vu les départs d’autres latéraux comme une marque de confiance que le club me faisait. C’est à moi de tout faire pour gagner ma place sur le terrain. Je m’entends bien avec les autres, la concurrence est saine. Il y en aura toujours dans le football. Je m’entends très bien avec Maxwel Cornet et on a accueilli Mattia De Sciglio qui est arrivé durant le dernier mercato. Tout va bien ». Message passé.