OL - Clermont : un Laurent Blanc désabusé fait le point sur les arrivées et les départs

Après le festival à Brest (4-2) mercredi, l'Olympique Lyonnais espérait confirmer face à Clermont (0-1) en ce 1er janvier. Ce qui lui aurait permis de se relancer dans la course à l'Europe. Las, les Auvergnats sont repartis du Groupama Stadium avec les trois points grâce à un pénalty obtenu en fin de partie. Et c'est un Laurent Blanc désabusé qui s'est présenté en conférence de presse pour évoquer le mercato ayant ouvert ses portes ce dimanche à minuit.

"Je ne sais pas s'il faut être très actif au mercato mais il faut amener des joueurs capables de nous amener ce dont on a besoin. Mais on ne va pas recruter 5-6 joueurs. Je le dis sincèrement mais j'espère qu'on ne va pas se tromper... L'arrivée de Lovren serait imminente ? Un défenseur va arriver, après est-ce que c'est imminent ? Je n'ai pas de latéraux de métier ce soir. Saël Kumbedi est un latéral mais il a 17 ans. Damien Da Silva est un central et il dépanne. Je suis content de ce qu'il propose. Des départs cet hiver ? Je ne sais pas. Bien sûr, il y a des joueurs en fin de contrat donc il peut y en avoir. Voyez avec les dirigeants et avec Bruno (Cheyrou). Honnêtement, je n'ai pas réfléchi aux éventuels départs..."