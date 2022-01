OL - Mercato : un milieu fait ses bagages, accord trouvé pour son départ !

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

Recruté à l'été 2017 par l'Olympique Lyonnais en provenance du Celta Vigo pour 10 millions d'euros, Pape Cheikh Diop, qui a enchaîné les prêts depuis son arrivée dans le Rhône, va quitter le club lyonnais cet hiver.

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, l'OL et le club grec de l'Aris Salonique auraient trouvé un accord pour le transfert du milieu de terrain sénégalais, à qui il ne restait plus que six mois de contrat. Le montant du transfert est estimé à 500 000 euros. Il ne manquerait plus que le feu vert du joueur de 24 ans.

