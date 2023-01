OL - Mercato : un nouveau courtisan arrive pour Malo Gusto

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Les rumeurs se multiplient. Et ce en dépit d'un joueur qui reste plus que jamais à l'OL. Telle est aussi la règle du mercato avec des rumeurs qui vont bon train, notamment lorsqu'elles concernent de solides éléments. C'est le cas du jeune défenseur lyonnais, Malo Gusto qui, à 19 ans, s'est installé sans peine en qualité de titulaire sur le côté droit.

L'été dernier, déjà, de nombreux clubs européens s'étaient, paraît-il, penchés sur le Lyonnais. Avaient été évoqués, rien que ça, le Bayern Munich, le Real Madrid, le FC Barcelone et plusieurs cadrons du championnat italien. L'OL n'a pas ouvert la porte à un départ. Cette fois, et selon Foot Mercato, c'est le club anglais de Newcastle qui serait sur le dossier et pourrait faire une belle offre lors de ce mercato hivernal.

On imagine assez mal les responsables lyonnais, et notamment John Textor, débuter une nouvelle ère et promettre des lendemains qui chantent en vendant, dès cet hiver, un pur produit de la formation lyonnaise.