OL - Mercato : un nouveau départ se précise en défense

Contraint de vendre pour alléger un effectif qui ne disputera pas de compétition européenne en 2020/21, l'Olympique Lyonnais n'a plus que douze jours pour faire partir les indésirables. Et dans cette catégorie, Joachim Andersen figure au premier rang. Débarqué l'été dernier en provenance de la Sampdoria de Gênes avec l'étiquette de grand défenseur en devenir, le Danois a déçu entre Rhône et Saône. A tel point que les Gones n'auraient plus guère d'espoir de récupérer les 30 M€ investis.

Mais comme il n'y a pas de petites économies, ils pourraient quand même accepter un prêt de leur joueur, comme leur a proposé le Torino. Selon Tuttosport, I Granata seraient prêts à inclure une option d'achat dans le contrat d'un an d'Andersen. Le Toro est en quelque sorte le club où l'OL place ses défenseurs indésirables puisque Nicolas N'Koulou y avait trouvé une place il y a trois ans…