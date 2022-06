OL - Mercato : un nouveau prêt pour conserver Tetê ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Une grosse surprise en plus de Tolisso ?

Prêté en cours de saison dernière à l’OL pour trois mois, Tetê (22 ans) pourrait bien prolonger l’aventure lyonnaise. Auteur de 2 buts et de 5 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1, le Brésilien a tout de suite montré ses qualités offensives. Les Gones aimeraient le conserver mais le Shakhtar Donetsk se montre gourmand pour son joueur, en réclamant pas moins de 28 M€ selon le Dauphiné Libéré.

Une somme trop élevée pour Jean-Michel Aulas et l’OL, pour l’attaquant à qui il ne reste qu’une année et demie de contrat en Ukraine. Mais selon UOL Esporte, toutes les parties auraient finalement trouvé un accord pour un nouveau prêt de Tetê pour la saison prochaine. Un prêt qui ne devrait rapporter aucune indemnité au Shakhtar.

D'après UOL, Tetê devrait de nouveau être prêté cette saison à l'OL, mais non transféré (ce qui est une mauvaise nouvelle pour le Grêmio, qui a un intéressement sur la revente du joueur)https://t.co/hMis7dsqQm — OL+ (@OL__Plus) June 27, 2022

Pour résumer L’OL aurait trouvé un accord pour un nouveau prêt de Tetê (22 ans), l’attaquant brésilien qui appartient au Shakhtar Donetsk, qui devrait rester à Lyon la saison prochaine. Il avait inscrit 2 buts et délivré 5 passes décisives en 9 matchs de Ligue 1.

Adrien Deschepper

Rédacteur

Podcast Men's Up Life