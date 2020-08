OL - Mercato : un nouvel attaquant arrive !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

L'OL ne sera pas européen cette saison et plusieurs départ sont attendus, ce qui pourrait concerner des joueurs comme Houssem Aouar, Memphis Depay et/ou Moussa Dembélé. Offensivement, l'effectif de Rudi Garcia pourrait donc être renouvelé et parmi les arrivées possibles, le nom du jeune uruguayen Facundo Pellistri revient avec insistance. Le joueur de Penarol fait partie des plus sûrs espoirs de son pays et selon le site Todo Fichajes, son arrivée à Lyon se préciserait.

Rès une première offre refusée par Penarol, l'OL serait revenue à la charge et le club de Montevideo serait sur le point de transférer sa pépite, pour une indemnité de l'ordre de 4 à 5 M€. Pellistri figure depuis quelques moins sur les tablettes de grands d'Europe tels le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore Manchester City. Un joli coup se préciserait donc pour l'OL, si les infos de Todo Fichajes venaient à se confirmer.