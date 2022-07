OL - Mercato : un petit pactole en approche grâce au Milan AC ?

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Malgré une saison décevante ponctuée par une ambiance moribonde et une fissure entre le club et ses supporters, les Gones passent un été qui a de quoi leur redonner le sourire. Après avoir reçu l'apport de l'investisseur John Textor, l'OL, qui n'a pas encore vendu de joueur, pourrait toucher un petit chèque grâce à une de ses anciennes pépites. Nabil Fekir, convoité par le Milan, pourrait rappporter entre 4 et 8 millions d'euros à son club formateur.

Le Milan sur Fekir, tout bénef pour Aulas

Au Betis Séville depuis 2019, Nabil Fekir a récemment prolongé son bail avec le club andalou jusqu'en 2026. Lorsqu'il s'était engagé il y a trois ans, Jean-Michel Aulas avait inclus dans la transaction une part sur la revente du joueur à hauteur de 20% qui seraient reversé aux Gones. Observé un temps par le Barça, le Milan AC s'est également montré très entreprenant pour attirer l'international français. Les Rossoneri ont même formulé une offre de 20 millions d'euros selon As. Le joueur de 29 ans est pour l'instant bien parti pour rester puisque son club demande entre 35 et 40 millions d'euros pour céder le natif de Lyon.

Après avoir ramené Tolisso et Lacazette, l'OL n'a pas espoir de reconquérir Fekir mais peut prier pour que les Italiens fassent tapis sur leur ancien milieu offensif.