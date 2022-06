OL - Mercato : un premier club de Ligue 1 se place sur Kadewere, Cheyrou promu ?

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Avec le retour annoncé d'Alexandre Lacazette à l'OL et la volonté du club de s'appuyer sur des joueurs du sérail, Tino Kadewere – qui n'est déjà pas dans les bons papiers de Peter Bosz – pourrait voir son temps de jeu décroitre encore davantage la saison prochaine... A moins qu'il ne quitte la Capitale des Gaules.

Brest revient à la charge

Si l'on en croit le Télégramme, un club de Ligue 1 – déjà présent cet hiver – serait prêt à relancer le Zimbabwéen : le Stade Brestois. Les Bretons envisageraient notamment de solliciter un prêt à l'OL pour un joueur à qui il reste encore deux ans de contrat (2024).

Reste à savoir quel sera la position de l'ancien Havrais. Il y a quelques jours, son frère Prosper s'était confié au média local The Herald pour évoquer la situation : « Tino a toujours un contrat avec Lyon, et en tant que professionnels, nous le respectons toujours, même si quelques clubs se montrent intéressés. Moi-même et Jihed Taniche (son agent en France) allons avoir une réunion avec l’OL et voir ce qui est le mieux pour les deux parties ».

Par ailleurs, Le Progrès estime ce mardi que Bruno Cheyrou pourrait prendre du galon au sein de l'OL. « Bruno va prendre plus d’importance » glisse-t-on dans l’entourage du club rhodanien.

Alexandre Corboz

Rédacteur