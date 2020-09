OL - Mercato : un prestigieux retour déjà impossible ?

Des semaines, déjà, que son nom revient avec insistance dans le Mercato du FC Barcelone. Et pour cause, les dirigeants catalans aimeraient bien se débarrasser de leur défenseur français, Samuel Umtiti, gêne par des blessures récurrentes et qui n'apparaît guère dans les plans du nouvel entraîneur du Barça, Ronald Koeman.

L'ancien lyonnais pourrait-il être tenté par un retour en France ? Difficile de savoir tant que l'intéressé ne s'exprime pas. Seule certitude, l'entraîneur lyonnais, Rudi Garcia, a déjà évoqué le sujet avec le directeur sportif, Juninho. Avant d'être assez clair quant à l'issue de l'opération, comme il l'a déclaré lors de l'émission Téléfoot. "Je ne crois pas que ce sera faisable."

Précision, et elle est de taille, Umtiti a encore trois ans de contrat avec le club catalan. Outre le salaire, il faudra donc régler une indemnité de transfert pour s'attacher ses services.