OL - Mercato : un rebond aussi surprenant que prestigieux pour Dembélé !

Quand il s'est engagé avec l'Olympique Lyonnais en 2018, Moussa Dembélé ne s'attendait certainement pas à une aventure terne. Lui qui sortait de deux années merveilleuses avec le Celtic Glasgow, où il était adoré, a connu plus de bas que de hauts entre Rhône et Saône. Prêté à l'Atlético Madrid, sans succès, pendant le premier semestre 2021, il est depuis placardisé, pris en grippe par les supporters et doublé dans la hiérarchie par le revenant Alexandre Lacazette. C'est donc sans regret qu'il va dire au revoir aux Gones en juin.